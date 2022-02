UP lança Serley Leal ao Governo para "impedir o fascismo no Ceará"

Egresso do movimento estudantil, no qual integrou direções de centros acadêmicos em universidades públicas no Ceará, Leal é natural de Iguatu e fundador da UP

O partido Unidade Popular lançou neste sábado, 26, o bancário e militante Serley Leal, 40, como pré-candidato ao Governo do Estado na disputa eleitoral de 2022.



Egresso do movimento estudantil, no qual integrou direções de centros acadêmicos em universidades públicas no Ceará, Leal é natural de Iguatu e fundador da UP.



De acordo com nota da legenda, o filiado “participou ativamente das principais lutas sociais desde o final da década de 90, como a campanha contra as privatizações realizadas nos governos de FHC e Tasso Jeressati”.



Ele também “ajudou a construir”, continua o texto, “junto com moradores sem teto, o Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas (MLB), em 2004, destacando-se pelo seu apoio às ocupações urbanas realizadas pelo movimento”.



Em discurso a apoiadores, o agora pré-candidato falou que o objetivo de sua candidatura “é impedir o fortalecimento do fascismo no Ceará” e “apresentar propostas de transformações reais na vida do nosso povo”.



Leal já concorreu a cargo eletivo antes. Em 2020, foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Paula Colares (UP), que terminaria o primeiro turno em 10º lugar, com 0,07 % dos votos (893 votos válidos), à frente apenas de José Loureto (PCO), que obteve 154 votos, mas cuja candidatura foi indeferida pela Justiça e os votos, anulados.