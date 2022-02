Conversas encerradas, mas PSDB segue de portas abertas, diz Luiz Pontes sobre Acilon

Presidente do PSDB do Ceará, o ex-senador Luiz Pontes afirmou que as conversas com o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), estão por ora encerradas. O político com influência na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) chegou a ser dado como certo no PSDB, ao qual já foi filiado, mas a tendência é de que se mantenha no PL de Jair Bolsonaro, com o apoio do presidente nacional Valdemar Costa Neto e a tolerância de bolsonaristas locais, como o deputado estadual André Fernandes, que inicialmente imaginavam que assumiriam o controle da legenda.

"O PL, como é que se diz, renovou a comissão provisória, permanecendo os atuais ocupantes da comissão provisória e o Acilon disse a mim, ao senador Tasso, que em função disso ele iria permanecer. Só avisei a ele que a comissão provisória pode ser desfeita a qualquer hora", afirmou Pontes ao O POVO.

O dirigente tucano não deixou de dizer que as portas do partido seguem abertas para o prefeito. "Eu estou aberto ao diálogo para ele. Foi uma conversa bem produtiva."

Acilon é tradicional aliado do senador e principal estrategista local do PDT, Cid Gomes, e do governador Camilo Santana (PT). O PL consta na coalizão que está nos planos do pedetismo para a disputa ao Governo do Ceará, conforme listou Cid em entrevista coletiva recente.

O PL pretende filiar Raimundo Gomes de Matos (PSDB) e o filho dele, Pedro Matos (Pros), que será candidato a deputado federal. Ao pai, foi apresentada a proposta de sair candidato a senador na chapa liderada por Capitão Wagner (prestes a migrar para o União Brasil).

Um interlocutor do PSDB afirmou que a ideia de uma candidatura Gomes de Matos ao Senado tem como objetivo real a eleição de Pedro Matos à Câmarra dos Deputados. A compreensão é de que uma disputa travada contra Camilo Santana seria dificilmente exitosa.

