Memes pedindo silêncio de Bolsonaro sobre guerra entre Rússia e Ucrânia viralizam

Após o presidente russo Vladimir Putin autorizar uma "operação militar" na Ucrânia, na tentativa de manter poderio sobre a região e evitar aproximação do país com a Otan, as redes sociais no Brasil ferveram em memes sobre o tema. Por aqui, internautas brincam com a iminência de uma suposta 3ª Guerra Mundial e pedem que o presidente Jair Bolsonaro (PL) se mantenha neutro na disputa.

Na semana passada, Bolsonaro esteve na Rússia e se disse solidário ao país de Vladimir Putin, que já dava indícios de uma possível intervenção militar na vizinha Ucrânia. Apoiadores do presidente chegaram a dizer que o mandatário havia impedindo a eclosão de uma guerra após sua passagem pelo Kremlin.

Bolsonaro, que não se manifestou por um lado após ofensiva de Putin, volta para si a expectativa de como deve se posicionar após aceno mais recente ao líder russo. O presidente afirmou apenas estar empenhado em proteger brasileiros na Ucrânia.

O Brasil tem sido pressionado pela comunidade internacional para adotar uma postura mais dura contra a Rússia e para condenar a ação militar do presidente Vladimir Putin.



O diretor de comunicação social do Itamaraty, ministro Adriano Pucci, por sua vez, afirmou nesta quinta-feira, 24, que a posição brasileira no conflito da Rússia com a Ucrânia é de "equilíbrio" e de buscar "viabilizar a paz".







alguém pelo amor de deus segura o bolsonaro e não deixa ele palpitar sobre essa guerra pic.twitter.com/8J6cqDbkVQ — acervo novelas (@acervonovelas) February 24, 2022

"nossa deve ser tão bom viver fatos históricos"



*pandemia e ameaça de 3° guerra mundial* pic.twitter.com/4GQmoaenvD — Blue Let is going crazy (@rebelkhalessi) February 24, 2022

Que o Bolsonaro não invente de se meter nessa guerra entre Rússia e Ucrâniapic.twitter.com/C087WahcOu — Bruno Brino | Heartstopper (@BrunoEncantoo) February 24, 2022

Com papo de terceira guerra mundial , Ucrânia e Rússia , eu só espero que o bolsonaro não veja, não comente, simplesmente não reaja de forma alguma. Apenas fique calado em completo silêncio

.. 4:45 da manhã como que dorme tranquilo sabendo que o bolsonaro é presidente? pic.twitter.com/J6yuQqXyes — Orgasmico (@PsycoFilipi) February 24, 2022

Muito bom pra quem não tá entendendo a possível guerra! #URGENTE #Ucrania pic.twitter.com/zWu6wEAA9E — seu mulinga (@seumulinga) February 24, 2022

