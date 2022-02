Carnaval: Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza não terão pontos facultativos

Impossibilidade está prevista no decreto estadual número 34541

O Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza não terão pontos facultativos no Carnaval, de 27 de fevereiro a 2 de março.

É o que determina o decreto estadual número 34541, publicado no último dia 5, que proíbe a concessão de ponto facultativo por entidades e órgãos públicos de todo o Ceará.

A determinação visa evitar aglomerações no período de festas diante do cenário da covid-19 no Ceará, ressalta o Paço Municipal em informe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fim de semana do Carnaval deverá ter chuvas fracas a moderadas no Ceará

Agências do INSS fecham durante o carnaval

Tags