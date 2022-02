Assembleia aprova projeto que atualiza remuneração mínima de servidores estaduais para R$ 1,2 mil

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou, nesta quinta-feira, 24, um projeto de lei do Governo do Ceará que estipula o valor de R$ 1.212,00 para a remuneração mínima dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional do Executivo. Para a composição da remuneração, excluem-se o adicional de férias, o salário-família, o auxílio-alimentação, as gratificações por prestação de serviços extraordinários, o adicional noturno, a Gratificação de Desempenho Institucional (GDI)

"Com a nova previsão, objetiva-se manter a exclusão, no cômputo da remuneração mínima estadual, algo já praticado em anos anteriores, de diversas gratificações e beneficios que são devidos a servidores estaduais, especialmente aqueles que ganham menores salários, permitindo, assim, que possam receber, na prática, remuneração em um patamar superior ao mínimo estadual", diz trecho da mensagem.

O valor salarial mínimo não se aplica ao aposentado proporcionalmente ao tempo de serviço, ao professor com carga horária inferior a 20h semanais e ao pensionista de servidor civil ou de militar estadual, que percebam, respectivamente, proventos, remuneração ou pensão fracionária em valor total inferior a R$ 1.212,00. Nestes casos, a quantia deve ser modificada mediante a aplicação do percentual da aposentadoria ou da remuneração.

