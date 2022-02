'Ninguém pode concordar com guerra' diz Lula sobre ataque russo à Ucrânia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes na manhã desta quinta-feira, 24, para se posicionar contra os ataques russos à Ucrânia. "Ninguém pode concordar com guerra, ataques de um país contra o outro" disse o petista. Nesta quinta, a Rússia atacou o país vizinho com bombardeios contra alvos militares em Kiev, Kharkiv, e outras cidades no centro e no leste europeu, depois de o presidente Vladimir Putin ter autorizado operação militar na região. "A guerra só leva a destruição, desespero e fome. O ser humano tem que criar juízo e resolver suas divergências em uma mesa de negociação, não em campos de batalha", publicou Lula em reação à notícia. "Eu fico triste de estar aqui falando de guerra e não de paz, de amor, de desenvolvimento", acrescentou Lula.

