Lula diz que Bolsonaro deveria ir à Ucrânia para resolver a paz

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez comentários sobre a recente visita que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez à Rússia, durante entrevista a rádios de Goiás e do Distrito Federal. "O Bolsonaro foi lá (na Rússia) dizer que ia resolver a paz, e agora acho que é importante mandar ele lá pra Ucrânia para ver se ele consegue resolver o problema lá", disse Lula.

LEIA MAIS: Entenda por que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia

Antes de sua viagem à Rússia, no dia 14, Jair Bolsonaro havia disse a apoiadores que torcia pela paz na região. Já no país, no dia 16, Bolsonaro insinuou uma falsa relação entre a sua viagem e a retirada de forças militares de Moscou da fronteira da Ucrânia. "Mantivemos nossa agenda e, por coincidência ou não, parte das tropas deixaram as fronteiras. Entendo que tudo indica grande sinalização de que um caminho para a solução pacífica se apresenta no momento para Rússia e Ucrânia", afirmou o presidente na ocasião.

A Rússia atacou a Ucrânia nesta quinta-feira, 24, com bombardeios contra alvos militares em Kiev, Kharkiv e outras cidades no centro e no leste depois de o presidente Vladimir Putin ter autorizado uma operação militar nos enclaves separatistas do leste do país. A agressão russa provocou reação e críticas da comunidade internacional.

