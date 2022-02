Delegado Cavalcante se defende e diz que notícia de que instigou agressão foi "descontextualizada"

O deputado estadual Delegado Cavalcante (PTB) pediu direito de resposta sobre a matéria "Deputado bolsonarista é flagrado instigando ataque a afiliada da Rede Globo em Fortaleza", publicada em 21 de fevereiro. Como é da tradição de abertura e pluralismo, O POVO decide abrir espaço para a manifestação na íntegra:



NOTA DO DEPUTADO DELEGADO CAVALCANTE

Em resposta à publicação do Jornal O POVO, realizada no dia 21/02/2022, sob o titulo “Deputado bolsonarista é flagrado instigando ataque a afiliada da Rede Globo em Fortaleza” onde se noticia que o Deputado Cavalcante esqueceu que estava com o microfone ligado, e começou a instigar os profissionais pra irem “pra cima” de trabalhadores da TV Verdes Mares, afiliada da globo em Fortaleza, com os seguintes dizeres: “A globo está ali, vão pra cima, vão. Vai. Vai”, enquanto abordava algumas pessoas, que estava instigando os manifestantes a gritarem “Globo Bosta”, enquanto apontava para os profissionais da comunicação. A publicação, no entanto, não corresponde à realidade dos fatos, o que motiva o direito de resposta nos termos da Constituição Federal, conforme passa a esclarecer.

Infelizmente o fato foi descontextualizado, levando o público a crer que havia a instigação a ataques contra profissionais da emissora, quando, na verdade, tratava-se de manifestação legítima contra aumentos abusivos que a ENEL pratica e que impactam no valor dos serviços de internet. No momento em que conversava com um dos representantes da categoria, a emissora Globo chegou no local, ocasião em que o Deputado percebeu mais uma oportunidade dos representantes do movimento de usar o espaço que ali lhe era ofertado para expressar suas reivindicações sobre o assunto abordado (ENEL – Aumento de taxa mensal por cada poste com fios de internet).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em momento algum do dia dos fatos, houve agressão física ou verbal aos trabalhadores que estavam ali presentes. Tanto isto é certo que a matéria foi publicada, e não houve nenhum relato de intimidações ou agressões. (Leia aqui).

Entendo necessário o esclarecimento em respeito ao povo cearense e aos profissionais da imprensa, colocando ponto final quanto à inveracidade da infeliz notícia, deixando à disposição dos leitores o vídeo na íntegra através do link.

Registro que a falsa informação prestada pelo Jornal O Povo ao público cearense e brasileiro poderia ter sido evitada, mediante o contato prévio com o envolvido, bem assim é que obriga o dever ético da profissão.

Código de Ética do Jornalista Brasileiro

Art. 12º O jornalista deve:

I – ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente demonstradas ou verificadas;

Reafirmo que o foco do problema, ou seja, o aumento abusivo que a ENEL pretende praticar, não pode e nem deve ser desviado, em nome dos interesses dos usuários de internet no Ceará, bem como dos pequenos provedores locais.

A internet hoje é um serviço essencial e o impacto que a medida causa atinge 100mil trabalhos diretos e indiretos gerados pelo setor de pequenos provedores de internet, hoje responsáveis pela distribuição da internet a 77% dos usuários no Ceará.

Tornamos a mencionar que ficará disponível ao leitor, para que chegue às próprias conclusões, o vídeo na íntegra, cujo fato foi devidamente registrado, convidando-se em seguida o leitor a ler a manchete produzida pelo G1 Ceará, cuja equipe nada relatou quanto à intimidações ou agressões.

Quanto aos usuários de internet no Ceará, bem como os pequenos provedores que distribuem internet para mais de 77% dos usuários no Estado, reafirmo integral apoio e atenção no acompanhamento e desenrolar do assunto.

Aos jornalistas, radialistas e profissionais em geral da imprensa, com os quais mantenho muitos laços de amizade, reafirmo o respeito a todos que exercem o trabalho com zelo, responsabilidade e dedicação quanto à credibilidade das informações que produz e repassa. O trabalho é nosso maior programa social!

Por fim, lamento a divulgação infeliz e precipitada da falsa notícia, e que causa danos à imagem pessoal, sem antes averiguar a veracidade das informações e com base em relatos de fato não presenciado.

Deputado Delegado Cavalcante

Viviane Barroso de Mesquita

OAB/CE 43.043

Sobre o assunto, O POVO já se manifestou, quando de nota anterior do deputado. Confira neste link

Tags