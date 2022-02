Vídeo mostra momento em que brasileira participa de invasão do Capitólio; assista

Imagens das câmeras de segurança registraram o momento que a brasileira Letícia Ferreira invade o Capitólio dos Estados Unidos em janeiro de 2021. Integrante do ataque feito por apoiadores do ex-presidente Donald Trump à sede do Congresso norte-americano, a mulher foi na detida na última quarta-feira, 16, na cidade de Indian Head Park, no Estado de Illinois.

As imagens foram publicadas pela organização norte-americana ProPublica. Letícia é acusada de “entrar e permanecer conscientemente em edifício restrito sem autorização” e “conduta desordenada no terreno do Capitólio”.

Sobre o assunto Barroso defende que Bolsonaro aceite derrota caso perca eleição

'A Justiça Eleitoral já pode estar sob ataque de hackers', diz Edson Fachin

Juiz decide que Trump pode ser processado por ataque ao Capitólio

Brasileira que estava na invasão do Capitólio é presa nos Estados Unidos

Rede social de Donald Trump estreia com problemas técnicos

Suprema Corte rejeita tentativa de Trump de proteger registros sobre ataque ao Capitólio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início do vídeo, uma das portas do edifício é quebrada. Depois, os primeiros invasores entram na sede, e abrem as portas para que mais apoiadores entrem. É possível ver Jacob Anthony, conhecido como Xamã, que se caracterizou durante o ato com um chapéu com chifres.

Imagens das câmeras de segurança registraram o momento que a brasileira Letícia Ferreira invade o Capitólio dos Estados Unidos em janeiro de 2021. A mulher foi na detida na última quarta-feira, 16, na cidade de Indian Head Park, no Estado de Illinois. pic.twitter.com/zmzGefflvJ — Jogo Político (@jogopolitico) February 23, 2022

Além de Letícia, outros dois brasileiros respondem criminalmente na justiça americana pela invasão: Samuel Camargo e Eliel Rosa. Samuel foi detido duas semanas após o ocorrido, depois de divulgar imagens em que ele próprio aparecia no tumulto.

Tags