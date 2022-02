Governo indica Nivaldo Albuquerque (PTB-AL) como vice-líder na Câmara

O presidente Jair Bolsonaro indicou o deputado Nivaldo Albuquerque, do PTB de Alagoas, para exercer a função de vice-líder do Governo na Câmara. Ele assume o posto no lugar de Marcelo Moraes, do mesmo partido de Albuquerque, mas pelo Rio Grande do Sul. A troca foi informada em mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, dia 23.

