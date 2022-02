Assembleia Legislativa de Alagoas aprova meia-entrada para advogados

O Legislativo de Alagoas votou e aprovou, nesta quarta-feira, 23, o projeto que propõe meia-entrada para advogados em eventos culturais e esportivos no Estado. O texto é de autoria do deputado Marcos Barbosa (Cidadania), e foi aprovado por 17 votos contra três.

Entre os dissidentes, a deputada Cibele Moura (PSDB) disse que defende a advocacia alagoana, mas que meia-entrada para a categoria não é justa. “O setor cultural já vem sofrendo muito com a pandemia. A meia-entrada é uma política pública que deveria ser focada em ajudar quem mais precisa”, justificou.

O autor do projeto, deputado Marcos Barbosa, por sua vez, justificou dizendo que o acesso aos eventos culturais contribui significativamente para o desenvolvimento social e cultural do advogado e de sua família. “Isso trará inúmeros reflexos positivos no exercício de suas funções e na qualidade dos serviços prestados”, disse.

A proposta foi apresentada em julho do ano passado e prevê que "o benefício da meia-entrada será concedido aos advogados que comprovarem sua condição, mediante apresentação da respectiva identidade profissional, emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, no momento da aquisição do ingresso e na portaria da realização do evento".

O texto diz ainda que os estabelecimentos deverão informar sobre o benefício e afixar cartazes em suas bilheterias e nas redes sociais, caso tenham. O informe deve conter a frase: "É assegurado a todos os advogados devidamente inscritos na Ordem de Advogados do Brasil o pagamento de meia-entrada neste estabelecimento".

