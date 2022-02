Após decisão da Colômbia, Congresso vê possibilidades remota de alterar leis do aborto no Brasil

Nesta segunda-feira, 21, a Corte Constitucional da Colômbia decidiu que nenhuma mulher poderá ser julgada por um aborto realizado até a 24ª semana da gestação. A decisão foi tomada por cinco votos a favor e quatro contra, retirando o procedimento da lista de delitos do Código Penal, quando realizado dentro desse prazo.

Com mais um dos países latino-americanos, depois do México e da Argentina, avançando em relação à descriminalização do aborto, defensores e críticos da decisão no Brasil dizem considerar remotas as chances de o Congresso alterar neste ano as atuais regras.



No Congresso Nacional, o debate é um dos mais polêmicos. Nos últimos mandatos, não houve qualquer modificação nem pelo lado de bolsonaristas e bancadas religiosas que travam qualquer avanço na liberalização, nem pela visão da luta feminista de flexibilizar a interrupção da gravidez.

Não acho que o Arthur Lira [presidente da Câmara, PP-AL] vai bancar esse desgaste, não vejo possibilidade de votação neste ano”, afirma o presidente da bancada evangélica, o deputado Sóstenes Cavalcante (União Brasil-RJ), em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Com a presidência de Jair Bolsonaro (PL) e uma bancada de parlamentares de maioria conservadora, o Brasil é liderado por alas mais favoráveis ao endurecimento das leis do aborto. No entanto, grupos de esquerda vêm conseguido recentemente contrariar as expectativas e barrar as principais propostas do setor conservador sobre a temática. Uma das pautas é a inclusão na Constituição do entendimento de que a vida começa na concepção e a instituição do chamado Estatuto do Nascituro.

Nas redes sociais, o presidente brasileiro criticou a Colômbia pela decisão. “Que Deus olhe pelas vidas inocentes das crianças colombianas, agora sujeitas a serem ceifadas com anuência do Estado no ventre de suas mães sem a menor chance de defesa”, escreveu no Twitter. “No que depender de mim, lutarei até o fim para proteger a vida de nossas crianças", escreveu.

Na América Latina, o aborto é permitido e legalizado em Cuba, no Uruguai e na Guiana. No México, apesar do presidente Andrés Manuel Lopez Obrador se opôs nacionalmente ao Judiciário, os estados regulamentam o recurso nos Parlamentos locais. A Argentina aprovou via Congresso uma lei de aborto apenas pela vontade da mulher até a 14ª semana de gestação, podendo ser realizado em clínicas e hospitais públicos, sem custo.

