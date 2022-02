Jogo Político desta terça, 22, recebe o deputado estadual Elmano de Freitas; assista ao vivo

No programa de hoje, o parlamentar vai falar sobre declaração recente do ex-presidente Lula em relação à aliança PT/PDT nas eleições do Ceará

O deputado estadual Elmano de Freitas (PT) é o convidado desta terça-feira, 22, do Jogo Político, com transmissão ao vivo nos perfis do O POVO nas redes sociais (Facebook, Twitter e YouTube). No programa, apresentado pelo editor de Política Ítalo Coriolano, o parlamentar vai falar sobre declaração recente do ex-presidente Lula (PT) em relação à aliança PT/PDT nas eleições do Ceará.

Assista ao vivo:

Sobre o palanque estadual, Elmano deve comentar ainda o encontro da vice-governadora Izolda Cela (PDT) com a deputada Luizianne Lins (PT) e a possibilidade de candidatura petista própria ao governo do Estado.

No quadro Alguém me disse, o jornalista Guálter George conta novos bastidores da política e dessa vez vai falar das razões do conflito entre os petistas Luizianne Lins e o governador Camilo Santana.

Já no Histórias do Poder, o editor-chefe de Política Érico Firmo relembra os governadores cearenses que renunciaram e seus respectivos vices que assumiram o poder.

O programa debate ainda o conflito entre Rússia e Ucrânia após ida do presidente Jair Bolsonaro ao Kremlin. É logo mais, às 17h30min. Até já!

