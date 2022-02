Guedes diz estar disposto a continuar no governo Bolsonaro em eventual reeleição

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que pretende seguir no governo de Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo mandato, desde que haja uma continuidade da aliança entre conservadores e liberais. "Se vejo que essa aliança está seguindo, estou entusiasmado. Agora, se for um governo só conservador ", ponderou Guedes em entrevista à Jovem Pan News.

"Acredito no caminho da prosperidade, e acho que o presidente Bolsonaro quer fazer esse caminho. Mas tem gente que quer desviá-lo. Enquanto eu tiver a confiança e o entusiasmo dele, nós vamos estar juntos." O ministro acrescentou que a "centro-direita está derrotando a esquerda" nas eleições e citou 2018 e 2020 como exemplos. Caso esse espectro siga no poder, diz Guedes, ele está disposto a continuar no governo.

