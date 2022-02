Flávio Bolsonaro mobilizou Receita contra caso das "rachadinhas", diz jornal

A Receita Federal deslocou cinco servidores por quatro meses para apurar uma acusação feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) de que teria tido seus dados fiscais acessados e repassados de forma ilegal ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o que deu origem ao caso das “rachadinhas”. Ação está registrada em documentos inéditos acessados pelo jornal Folha de S.Paulo.

O caso revela a utilização da máquina pública federal para a estratégia de defesa do parlamentar. Segundo a Folha, o senador, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), e seus advogados buscaram ajuda de órgãos do governo federal para tentar reunir provas com o intuito de anular as investigações da suspeita de que ele comandava um esquema de desvio de parte dos salários de servidores do seu gabinete enquanto era deputado estadual no Rio.

Sobre o assunto STF deve decidir em fevereiro se caso de rachadinha é crime

Queiroz avança nas negociações com PTB para ser candidato a deputado: "momento de eu ter voz"

"Acho melhor Queiroz procurar o PL", afirma presidente do PTB no Rio

Queiroz diz que é pré-candidato a deputado federal, mas não informa por qual partido

Fabrício Queiroz: "Se tiver apoio dos Bolsonaros, serei o mais votado'

Ex-assessor de Bolsonaro reafirma suposto esquema de rachadinhas

Amigo de Bolsonaro confirma 'rachadinha', mas nega após telefonema do presidente

Queiroz ataca ex-assessor e amigo de Bolsonaro que confirmou rachadinha em gabinetes da família

Filiação de Bolsonaro ao PL atrai 'Capitã Cloroquina' e diretor da Abin à eleição

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De outubro de 2020 a fevereiro de 2021, a Receita deslocou dois auditores-fiscais e três analistas tributários para apurar o requerimento apresentado por Flávio ao então secretário especial da Receita, José Barroso Tostes Neto.

Flávio pediu que se apurasse “com máxima urgência” a identificação de auditores que, desde 2015, acessaram seus dados fiscais, de sua mulher, e de empresas a eles relacionadas. A tese era de que esses servidores vasculhavam de forma ilegal os dados de Flávio e de sua família e repassassem informações ao Coaf.