Conselheiro Edilberto Pontes toma posse como presidente do Instituto Rui Barbosa

O conselheiro Edilberto Pontes (TCE Ceará) tomou posse nesta terça-feira, 22, como presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), em cerimônia no Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília. Edilberto foi eleito para estar à frente do IRB no biênio 2022-2023. Em discurso de posse, o conselheiro destacou como uma das metas prioritárias de sua gestão a criação de um núcleo de estudos avançados.

"Discutir os grandes temas nacionais será um imperativo. Reforçaremos também a interação com atores relevantes da ciência nacional e internacional", afirmou o agora presidente do IRB, entidade com quase 50 anos de história e que é tida como o braço acadêmico dos Tribunais de Contas brasileiros.

"Registro o excepcional trabalho de todos os presidentes e diretores que me antecederam. Sou testemunha da dedicação, dinamismo e comprometimento com que se pautaram, muitas vezes com sacrifícios pessoais. Suceder Ivan Bonilha é uma grande honra. Agradeço a confiança dos presidentes que referendaram meu nome", agradeceu o conselheiro.

"Todos sabem que o presidente tem a função de coordenação, mas o trabalho é coletivo. Acredito muito no poder da cooperação. O IRB só é relevante pois tem o apoio dos 33 Tribunais de Contas. Trabalhar próximo aos Tribunais e suas escolas de contas é um dos pilares do sucesso do Instituto. Registro o excepcional apoio do TCE Ceara, que será subsede do IRB, e agradeço em nome do presidente Valdomiro Távora. Essa parceria é fundamental", continuou o presidente do IRB.

Na ocasião, também foram empossados os presidentes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Cezar Miola (TCE-RS), e da Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), Joaquim de Castro Neto (TCM-GO).

