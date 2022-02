Bolsonaro liga para Mario Frias e manifesta irritação com viagem de secretário para NY, diz jornalista

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem demonstrado irritação com os R$ 39 mil gastos pelo secretário especial da Cultura do governo federal, Mario Frias, em viagem a Nova York. Segundo informações do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, um auxiliar presidencial afirmou que o presidente ligou para Frias no dia 12 de fevereiro para dar uma bronca do membro do seu governo.

A coluna também apurou, por meio de um auxiliar presidencial, que Bolsonaro ficou uma “fera” ao saber que Frias esteve em NY, com direito a viagem em classe executiva, e gastou a verba para se encontrar com o lutador de jiu jitsu aposentado Renzo Gracie, em dezembro de 2021.

Na ligação, Bolsonaro teria informado que o secretário estava cortado da viagem à Rússia e à Hungria. Viajariam com Frias o secretário-adjunto, Hélio Ferraz de Oliveira, o chefe de gabinete, Raphael Azevedo, o secretário de Fomento, André Porciúncula, e o secretário de audiovisual, Felipe Cruz Pedri.

Oficialmente, a Secretaria da Cultura comunicou que a viagem foi cancelada por “orientação da Presidência”, após pedido de redução da comitiva de todos os ministérios. Certo de deixar o cargo até o fim de março para disputar as eleições de outubro, Frias enfrenta duras críticas de militares que atuam no governo e até de parlamentares e apoiadores da chamada ala ideológica.

No dia 13 de fevereiro, o secretário fez uma live nas redes sociais para comentar sobre a recente polêmica envolvendo sua viagem, classificada como “urgente” pela secretaria. Segundo o Diário Oficial da União, o ministro estaria na região para divulgar um “projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte”. Para ir até lá, o secretário despendeu R$ 39 mil.

