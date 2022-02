Bolsonaro lamenta descriminalização do aborto na Colômbia: vidas "ceifadas com anuência do Estado"

"No que depender de mim, lutarei até o fim para proteger a vida de nossas crianças!", escreveu o mandatário em seu perfil no Facebook. Vários políticos de direita no Brasil atacaram a medida; parte da esquerda comemora

Políticos de todo o Brasil usaram as redes sociais para comentar decisão da Colômbia, que descriminalizou o aborto nas primeiras 24 semanas de gravidez nesta segunda-feira, 22. Com a decisão do Tribunal Constitucional, as mulheres do país poderão optar pela interrupção da gravidez por qualquer motivo até o sexto mês de gestação, sem serem punidas por isso. O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou a mudança.

"Que Deus olhe pelas vidas inocentes das crianças colombianas, agora sujeitas a serem ceifadas com anuência do Estado no ventre de suas mães até o 6° mês de gestação, sem a menor chance de defesa. No que depender de mim, lutarei até o fim para proteger a vida de nossas crianças!", escreveu o mandatário em seu perfil no Facebook.

Na mesma linha, repercutiu o deputado Marco Feliciano (PL-SP). "Causa ânsia", escreveu o pastor.

É inacreditável. Causa ânsia. Chegamos ao fundo do poço! Esquerdistas comemorando a aprovação do ASSASSINATO DE INOCENTES na Colômbia. Aborto aprovado até o 6º mês de gravidez! Que Deus tenha piedade de todos nós! Minha solidariedade aos que não poderão nascer! — Marco Feliciano (@marcofeliciano) February 22, 2022

Para o vereador de Fortaleza Carmelo Neto (Republicanos), se trata de uma "decisão infeliz, injusta e desumana contra aqueles que não podem se defender."

Não é fácil digerir a Colômbia legalizando o aborto. É assustador saber que permitiram matar bebês com até 24 semanas de gestação. Há crianças que, prematuramente, nascem com 6 meses ou até menos. Uma decisão infeliz, injusta e desumana contra aqueles que não podem se defender. — Carmelo Neto (@carmelonetobr) February 22, 2022

Por outro lado, parlamentares mulheres comemoraram a mudança, que destacaram como uma vitória. "Uma conquista histórica do movimento feminista. A maré verde segue se espalhando por toda a América Latina. Viva a luta das mulheres", publicou a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP).

"Histórica a decisão na Colômbia, descriminalizando o aborto até a 24ª semana de gestação. Uma vitória das mulheres que se somam às conquistas recentes no México e na Argentina. O aborto ilegal mata milhares de mulheres todos os anos. É uma questão de saúde pública", repercutiu a deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS).



Histórica a decisão na Colômbia, descriminalizando o aborto até a 24ª semana de gestação. Uma vitória das mulheres que se somam às conquistas recentes no México e na Argentina. O aborto ilegal mata milhares de mulheres todos os anos. É uma questão de saúde pública. pic.twitter.com/cdw3OfgBdr — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) February 22, 2022

A Colômbia acaba de declarar constitucional o direito ao aborto até 24 semanas. É uma vitória histórica para as mulheres na América Latina", comemorou a deputada estadual Isa Penna (Psol-SP).

HISTÓRICO!



A Colômbia acaba de declarar constitucional o direito ao aborto até 24 semanas. É uma vitória histórica para as mulheres na América Latina. — Deputada Isa Penna (@isapenna) February 21, 2022

Vitória das feministas na Colômbia! Após muita luta, o Tribunal Constitucional colombiano decidiu que a interrupção da gravidez não é mais crime durante as primeiras 24 semanas. Um avanço importante na luta pela descriminalização do aborto. Viva nossa luta! — Talíria Petrone (@taliriapetrone) February 21, 2022





