Polo do agronegócio lança outdoor chamando Lula de "bandido" e "traidor da pátria"

Um outdoor instalado na BR-364, em Rondonópolis, a 214 km de Cuiabá, contra o ex-presidente Lula (PT), ganhou repercussão nacional. Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a "inauguração" da mensagem que chama o petista de "bandido" e "traidor" foi organizada por grupos conservadores da cidade.

O polo reúne representantes do setor rural e é conhecido devido à grande exportação de grãos. Ao longo dos últimos quatro anos, especialmente no Centro-Oeste, vem recebendo apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). Mesmo com esforços para atrair a categoria, Lula segue enfrentando resistência da classe, que visivelmente exclui autoridades políticas de espectro político de esquerda.

Ainda conforme a coluna Painel, a peça publicitária ficará exposta às margens da BR-364, próxima a um posto da Polícia Rodoviária Federal. “Aqui esse bandido é reconhecido como o traidor da pátria. Fora maldito!”, diz o outdoor, pago pelo Movimento Conservador e pelo Grupo Canhota Não.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Pesquisa CNT: Lula mantém liderança com 42,2%; Bolsonaro cresce e chega a 28%

Lula lidera, Bolsonaro cresce, Ciro e Moro empatam, aponta pesquisa CNT/MDA

Ciro rebate Lula sobre regulamentação da mídia: "controle da mídia já existe, chama-se controle remoto"

O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso se manifestou contra o painel publicitário e informou, por meio de nota de repúdio, que irá acionar a Justiça. A legenda classificou o ataque como "crime eleitoral com propaganda extemporânea negativa contra o ex-presidente".

"O ataque está sendo proferido pela empresa Rondoletras Publicidades e Comunicação Visual, com sede em Rondonópolis, que abusa da liberdade de expressão ao publicar propaganda negativa em desfavor de Lula, além de cometer crime de injuria e difamação", diz trecho da nota.

"Tal ato se constitui em propaganda antecipada e é passível de multa conforme dispõe o artigo 3ºA da Resolução TSE 23.671/21, obrigando a empresa a imediata remoção do outdoor afixado na rua e outros locais que ainda não foram identificados. Além do dever de informar os dados dos responsáveis pela contratação da mensagem", completou.

Tags