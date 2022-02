Nise Yamaguchi e Adrilles Jorge devem se filiar ao PTB nesta segunda para disputar eleições

A médica Nise Yamaguchi, investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, e o ex-BBB Adrilles Jorge, demitido recentemente da Jovem Pan, devem se filiar ao PTB nesta segunda-feira, 21, para concorrer nas eleições gerais deste ano. O partido tem como uma das suas mais importantes lideranças o bolsonarista Roberto Jefferson.

O evento de filiação deles e de outros bolsonaristas deve ocorrer na noite desta segunda-feira em São Paulo. Nise é cotada para disputar uma vaga no Senado, enquanto Adrilles concorreria ao cargo de deputado federal. A médica ganhou projeção pela defesa do tratamento com medicamentos cientificamente comprovados como ineficazes contra a Covid-19, o que a levou a ser alvo da CPI da Covid no Senado, Casa na qual tenta entrar agora.

Sobre o assunto Bolsonaro repudia nazismo e inclui comunismo como ideologia a ser combatida

Apologia ao nazismo: Monark e Flow Podcast podem pagar indenização e ser presos

Bolsonaristas defendem Adrilles Jorge e pressionam Kim Kataguiri

Kim Kataguiri pede desculpas após defender descriminalização do nazismo

Adrilles negocia com PTB candidatura a deputado estadual em SP

Homem com tatuagens nazistas é expulso de estádio por torcedores no RS

Caso Monark: Bia Kicis quer criminalizar falsa acusação de nazismo

YouTube proíbe Monark de criar novos canais: "Retaliações não acabam"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Adrilles foi demitido recentemente da emissora Jovem Pan após ter feito um gesto identificado por espectadores e parte significativa da opinião pública como nazista ao comentar o episódio que envolveu o comunicador Monark, então membro do Flow Podcast.

O ex-BBB negou que tenha feito o gesto que remete a uma saudação nazista comum no tempo em que o ditador alemão Adolf Hitler estava no poder. Adrilles disse que o movimento era um adeus debochado, mas não convenceu a emissora que o demitiu.



Adrilles Jorge, comentarista bolsonarista da Jovem Pan, faz saudação nazista ao vivo na programação da emissora. Ao perceber, o colega reage: "surreal isso aí".



DE NOVO ISSO? QUE ABSURDO!



pic.twitter.com/FcaZUBxrk3 — CHOQUEI #BBB22 (@choquei) February 9, 2022

Tags