Homem diz que doaria Mega-Sena para campanha de Lula e petista agradece: "Boa sorte, companheiro"

Durante entrevista ao vivo, quando questionado por uma repórter sobre o que faria com o prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena, um homem respondeu que usaria o dinheiro para financiar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e viralizou após a repórter ficar sem reação.

"Se você fosse sorteado na Mega, R$ 37 milhões, o que você faria?", questiona a jornalista. Sem hesitar, o homem responde: "Olha, eu ia fazer uma coisa muito importante para o Brasil, que é financiar e ajudar nas campanhas do Lula e de todas as candidaturas de esquerda para varrer essa direita horrível que está no poder".

A repórter da Band foi perguntar pro cara o que ele faria com o dinheiro, caso ganhasse os 37mi da mega-sena, e ele respondeu que financiaria a campanha do Lula Kkkkkkk pic.twitter.com/DzHmFyyw3O

February 21, 2022

Nas redes sociais, o petista se pronunciou sobre o possível uso do dinheiro premiado. "Boa sorte, companheiro!", respondeu o ex-presidente na publicação em que o vídeo é compartilhado por uma mulher.



Boa sorte, companheiro! — Lula (@LulaOficial) February 21, 2022

Atualmente o petista é líder nas pesquisas de intenção de voto. Dados da Pesquisa CNT de Opinião, divulgados pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), nesta segunda-feira, 21, mostram o ex-presidente na liderança com 42,2% para as eleições presidenciais de 2022. Já o atual chefe do Executivo Nacional, Jair Bolsonaro (PL), soma 28%.

