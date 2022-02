Ciro rebate Lula sobre regulamentação da mídia: "controle da mídia já existe, chama-se controle remoto"

Neste mês, Lula voltou a defender uma regulamentação da mídia; opositores do petista têm se posicionado contrários à medida

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) criticou, nesta segunda-feira, 21, o posicionamento do ex-presidente Lula (PT) favorável a uma eventual regulamentação da mídia. Segundo Gomes, a posição é de alguém “tomado de ódio e vontade de se vingar”. A declaração foi dada em evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide Ceará).

“Acho um disparate de quem está tomado de ódio e vontade de se vingar. O controle da mídia já existe, chama-se controle remoto. Para um democrata, e eu não sou o mais querido da mídia, o único caminho é a liberdade absoluta. Quem não gosta do canal A, clica no botão e vai para o canal B, que é o que eu procuro fazer”, disse o pedetista.

Neste mês, Lula voltou a defender uma regulamentação da mídia. “Acho que nós precisamos fazer uma regulamentação da mídia, atualizá-la aos tempos atuais. E não é o presidente que faz. É o Congresso Nacional e a sociedade brasileira. Temos a internet, que é preciso regularizar. É uma coisa extraordinária para a sociedade, mas não pode ser um antro de mentiras”, disse em entrevista à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.

No último dia 9, Lula disse ser preciso regular a internet e o sistema de televisão de um modo em que não haja censura, mas no qual não se permita a libertinagem que, segundo ele, existe hoje. Segundo o petista, o Congresso seria responsável por uma atualização da legislação, da década de 1960, que incluiria a internet.

Opositores do petista têm se posicionado contrários à medida. O presidenciável do PSDB, João Doria, rebateu a fala e disse que a liberdade de imprensa é um princípio básico da democracia. Regular a imprensa significa censurar a imprensa", escreveu no Twitter.



