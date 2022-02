Presidente do PT-CE rebate Luizianne: "Camilo é petista e orgulha o partido"

O presidente do PT do Ceará, Antônio Filho – conhecido como Conin –, rebateu neste domingo, 20, comentário da correligionária Luizianne Lins (PT), no qual a deputada federal disse não reconhecer o governador Camilo Santana (PT) como “legítimo petista”, e sim como um representante do grupo de Cid e Ciro Gomes (PDT) na política do Ceará.

“Não vou polemizar com a deputada, mas Camilo é petista sim, orgulha muito o PT e está fazendo um governo que é referência no Estado”, diz o dirigente. “Camilo está no PT há muito tempo, mais de vinte anos, e tem total alinhamento com nossas pautas”, continua.

Sobre o assunto Petistas aprovam fala de Lula sobre Ceará: "Fascismo também ronda o Estado"

Oposição se une em Maracanaú contra Roberto Pessoa em 2022 e 2024

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conin destaca ainda que o fato de Camilo ser filiado ao PT foi, inclusive, determinante para a escolha dele como candidato do bloco de petistas e do grupo Ferreira Gomes (então no Pros) em 2014. Na época, o então governador Cid Gomes tentava evitar que Lula gravasse vídeos de apoio ao candidato da oposição, Eunício Oliveira (MDB), o que provocou a definição por um candidato petista.

A fala do presidente do PT-CE ocorre em resposta a entrevista de Luizianne Lins ao jornalista Breno Altman, do Opera Mundi. Na entrevista, a deputada defende que o PT rompa com o bloco do PDT no Ceará e lance candidatura própria ao Governo do Ceará, colocando inclusive ela própria como uma possível pré-candidata.

Sobre o assunto Camilo sobre Izolda: "Terá até mais habilidade do que eu para conduzir o projeto"

RC diz que continua na política independentemente do cargo que disputar

“É um equívoco histórico, em um momento em que nós podemos ter um candidato a governador do PT, eleito para governar com o modo petista, a gente insistir num candidato do clã Ferreira Gomes”, diz. Questionada sobre a posição de Camilo no debate, Luizianne destacou o histórico do governador de proximidade com Cid e Ciro Gomes.

“Camilo não vem fruto de um debate do PT, de uma disputa política interna do partido. Ele vem de uma indicação do Cid, do clã Ferreira Gomes, para o PT”, diz a deputada, que destaca ligação histórica do pai de Camilo, Eudoro Santana, com o PSB, e chegou a afirmar que petistas tinham mais espaço no “governo do Cid do que no do Camilo”.

“Eu defendo que o PT tenha candidato, me coloque como nome, mas, infelizmente, a maioria do PT está vacilando demais, porque fica todo mundo preocupado com quantos votos o prefeito do fulano do governador vai fazer o prefeito dele dar pra mim, candidato a deputado federal. Então fica uma coisa pequena”, afirma ainda Luizianne.

Conin, no entanto, rebate: “O Camilo na verdade ajuda muito o PT, fazendo a gestão que ele está fazendo. Agora mesmo, estamos vendo o crescimento do PT com novos prefeitos, tem um pouco desse reconhecimento do trabalho do Camilo no meio”, diz, destacando ainda que a questão da aliança entre PT e PDT já é “pauta vencida” no partido.

“O PT tem hoje os dois maiores influenciadores de votos no Ceará, que são o Lula e o Camilo. O Camilo, inclusive, chega no final do segundo mandato em uma situação bem parecida do Lula no segundo mandato dele, com mais ou menos 80% de aprovação. Um governador que chega assim com certeza influencia muito no partido”, continua.



Tags