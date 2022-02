Ceará é o 5º estado em programa de segurança de Bolsonaro contra crime organizado

Ao todo, foram 127 pedidos do Estado autorizando o uso de ferramentas de investigação policial pela Polícia Civil do Ceará

O Ceará é o quinto estado brasileiro que mais firmou parcerias com o Projeto Excel, ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que presta auxílio no combate ao crime organizado com investimentos em inteligência. Ao todo, foram 127 pedidos do Estado autorizando o uso de ferramentas de investigação policial pela Polícia Civil do Ceará.

Segundo o MJSP, o Projeto Excel fornece hardware e softwares forenses para dar maior celeridade na extração e análise de dados de celulares apreendidos com o crime organizado. Com 2.350 parcerias firmadas em todo o País, a ação já teria provocado, segundo a pasta, prejuízo de R$ 1 bilhão para organizações criminosas.

No ranking nacional de uso de investimentos do programa, o Ceará aparece atrás apenas do Rio Grande do Norte (com 473 pedidos), Paraná (471), Pernambuco (239) e Santa Catarina (201). Investigações vão desde tráfico de drogas, (1346 casos), homicídio (325) e roubo (131) a até roubo a banco (67), lavagem de dinheiro (21) e pedofilia (4).

Em operação desde 2019, o Projeto Excel já investiu mais de R$ 18 milhões para auxiliar forças de segurança estaduais no combate ao crime. Ele funciona a partir de ordens judiciais prévias de quebra de sigilo telemático (de serviços de telecomunicação) em inquéritos policiais. Além dos investimentos na compra de equipamentos, o MJSP também fornece a capacitação para servidores na extração dos dados.

“Investir em inteligência policial e tecnologia é fundamental para enfrentar as organizações criminosas, atingindo de forma efetiva seus núcleos financeiros. O resultado desse projeto demonstra o compromisso do Ministério da Justiça e Segurança Pública em auxiliar e trabalhar de forma integrada com as forças policiais", afirma o ministro Anderson Torres.



