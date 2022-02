André Fernandes diz que PL está "pacificado" com Acilon no comando

Até recentemente cotado para assumir o comando do PL no Ceará, o deputado estadual André Fernandes confirmou neste fim de semana que o comando local do partido deve ficar mesmo com o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves. Segundo o parlamentar, a discussão já está “pacificada” e segue estratégia da base do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado.

Conduzida em Brasília pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, a recondução de Acilon não irá provocar nenhuma crise ou “debandada” de parlamentares bolsonaristas do partido. “Tudo pacificado. O partido permanece com Acilon”, diz André Fernandes. Ele destaca ainda que, com a decisão, Bolsonaro “ganha novos aliados” no Estado.

Até recentemente, o comando do PL no Ceará era motivo de uma disputa interna entre bolsonaristas, que chegaram ao partido junto com o presidente, em novembro de 2021, e políticos que já estavam filiados na sigla há vários anos.

No centro do racha estava o fato de que Acilon, assim como seu grupo de deputados e políticos aliados, é aliado do governo Camilo Santana (PT) e do bloco de Cid e Ciro Gomes (PDT) no Estado. Deputados mais próximos do presidente, por outro lado, desejavam puxar o partido para a oposição, evitando coligações com siglas de esquerda.

A tese, no entanto, sofreu resistência principalmente do comando nacional do PL em Brasília, que queria evitar uma debandada em massa de filiados no caso de uma intervenção regional. Atualmente, Acilon comanda um grupo com cinco outros prefeitos da Região Metropolitana de Fortaleza, incluindo o filho, o prefeito de Aquiraz Bruno Gonçalves.



Em dezembro, André Fernandes disse inclusive ter recebido do presidente Jair Bolsonaro a confirmação de que ele ficaria no comando do partido. Poucas semanas depois, no entanto, a recondução de Acilon na posição foi confirmada por Valdemar Costa Neto.



