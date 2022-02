Bolsonaro: "No tempo de Lula a carne era mais barata, mas não tinha pandemia"

Presidente culpou a pandemia e a dívida do País pelo aumento no preço de alimentos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) atribuiu nesta sexta-feira, 18, o preço atualmente elevado de alimentos a fatores externos à sua administração. Admitindo que o preço da carne era mais barato nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente culpou problemas como a Covid-19 e a dívida interna do País pelo mal momento da economia.

"Ah, no tempo do Lula você comprava carne mais barata", disse Bolsonaro, fazendo referência a falas recentes do ex-presidente petista. "Comprava sim, só que ele não enfrentou uma pandemia, não enfrentou endividamento de R$ 700 bilhões. Não enfrentou uma situação de emprego terrível no Brasil, pelo menos 40 milhões de pessoas viviam na informalidade, não tinham carteira assinada", continua.

"Ah, com o Lula era melhor. Ele não enfrentou uma pandemia que eu enfrentei", disse ainda Bolsonaro, durante transmissão ao vivo nas redes sociais. No fim do ano passado e no início deste ano, o preço da carne voltou a aumentar no Ceará. Segundo o IBGE, aumento acumulado neste tipo de alimento ficou próximo de 4%.

Até junho do ano passado, Fortaleza foi a segunda capital com o maior aumento de preço em carnes, com alta acumulada de 11%. A capital cearense ficou atrás apenas de Rio Branco (AC), onde os preços aumentaram 15,34%.



