STF forma maioria para tornar Roberto Jefferson réu

Nesta sexta-feira, 18, formou-se maioria no Supremo Tribunal Federal (STF) para inserir o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) no banco dos réus por incitação a crimes contra a segurança nacional, calúnia e homofobia.

Até então, cinco ministros da Corte decidiram acompanhar o relator, Alexandre de Moraes, para aceitar a denúncia da Procuradoria Geral da República: Edson Fachin, Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.

Durante o voto, Moraes defendeu o recebimento de forma integral da denúncia. O ministro afirma que há “evidente conexão” com as informações expostas pela PGR com as averiguações do inquérito das fake news.

A denúncia, de modo claro e objetivo, se ocupou de indicar a gravidade das manifestações do denunciado, consignando que os discursos por ele proferidos atentam fortemente contra o Estado Democrático, possuindo brutal potencial lesivo às instituições democráticas, pois tiveram ‘o intuito de tentar impedir o livre exercício do Poder Legislativo’”, disse Moraes.

A lista de crimes apontados pela PGR contra Roberto Jefferson dizem respeito a declarações feitas pelo ex-deputado ao longo do ano passado. Nos crimes contra a segurança nacional é evidenciado as declarações de Jefferson incitando a população a invadir o Senado durante a CPI da Covid. Já no crime de calúnia é citado a afirmação onde Roberto diz que o presidente do Senado cometeu prevaricação ao não dar continuidade com o pedido de impeachment contra ministros da Suprema Corte. E o último de homofobia diz respeito a fala do ex-deputado sobre a população LGBT representar “a demolição moral da família”, associando a comunidade a drogados e traficantes.

Apenas Alexandre de Moraes apresentou o voto por escrito. O restante dos ministros decidiram por acompanhar de forma integral o posicionamento do relator. No mesmo voto, o ministro resolveu remeter a ação penal para a Seção Judiciária do Distrito Federal.

O julgamento transita na Corte até a próxima sexta-feira, 25, no plenário virtual. Pode vir a ser suspenso se porventura algum ministro pedir vista, isto é, mais tempo de análise ou destaque, que faria com que a discussão retornasse do zero nas sessões presenciais do Supremo.



