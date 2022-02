Lula deve vencer eleição e ser pragmático na economia, projeta Credit Suisse

Segundo o relatório, caso a vitória do ex-presidente se concretize, a gestão poderia suspender a agenda de privatizações e concessões, aumentar a carga tributária e ampliar o processo de participação das empresas estatais no mercado. É esperada maior proteção aos trabalhadores

De acordo com o relatório Credit Suisse, responsável por destacar o perfil do eleitor brasileiro e dos candidatos à Presidência da República, além das perspectivas do banco suíço para o resultado do pleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o candidato com as maiores chances de vitória nas eleições deste ano. O petista aparece com ampla vantagem diante do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula indica uma base sólida de cerca de 40% das intenções de voto. O auge foi observado em dezembro de 2021, com o pico de 47%. Em segundo lugar, está Bolsonaro, com aproximadamente 30%. Nos cenários avaliados, o petista também na frente do ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Publicado na quinta-feira, 17, o relatório aponta ainda que as perspectivas do mercado para um eventual terceiro mandato do líder petista. A instituição financeira projeta que Lula deve implementar mudanças no mercado de trabalho, com vistas a promover proteção social e favorecer acordos coletivos.

Desta forma, caso a vitória do ex-presidente se concretize, a gestão poderia suspender a agenda de privatização e concessões, aumentar a carga tributária e ampliar o processo de participação das empresas estatais no mercado. Na educação, saúde e meio ambiente, a prioridade seria reestruturar órgãos governamentais que foram modificados pelo atual governo.

O Credit Suisse acredita que tanto Lula quanto Bolsonaro convergem na agenda de benefícios sociais, com manutenção e mesmo ampliação de programas contra pobreza e desigualdade. Também não é cogitado que nenhum dos dois abandone totalmente uma agenda de responsabilidade fiscal. Com ambos é esperada criação de tributação sobre lucros e dividendos.

Com Lula, é esperado pragmatismo, aprovação de reformas e sinalizações ao mercado, como em 2003.

