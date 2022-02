Ex-ministro de Bolsonaro defende urnas eletrônicas: "presidente foi eleito com esse sistema"

O general da reserva Fernando Azevedo e Silva, que foi ministro da Defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL), defendeu o sistema eleitoral brasileiro dias após desistir de assumir o cargo de diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O militar foi convidado para o cargo em iniciativa para promover mais transparências às eleições de 2022, após os ataques do presidente às urnas.

"O sistema atual foi aprovado em lei. Tentaram mudar, mas o Congresso não apoiou. É assim na democracia. As urnas estão sendo usadas há 26 anos e o atual presidente foi eleito com esse sistema", declarou o ex-ministro em entrevista ao jornal Valor.

Ele também defendeu os servidores do tribunal. “Comecei a frequentar reuniões em janeiro e vi que os quadros do TSE são bons, concursados, de carreira. São dedicados e competentes e vi que podia cuidar de minha saúde”, disse na entrevista.

Na última terça-feira, 15, o militar comunicou aos ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, próximos presidente e vice da Corte Eleitoral, que não poderia ficar no cargo de diretor-geral por problemas de saúde.

No bastidores, há quem diga, no entanto, que o motivo da desistência do general seria pela insistência de Bolsonaro em atacar as urnas

Após criticar o sistema eleitoral e se tornar alvo de investigação no Supremo, o próprio presidente chegou a dizer que, com a participação das Forças Armadas, não haveria dúvida sobre a lisura do processo via urnas eletrônicas - embora os militares sempre tenham participado do processo.

Essa é mais uma medida que o TSE tem tomado para conter as teorias da conspiração envolvendo a eleição.

Além de Azevedo e Silva, José Levi, ex-advogado-geral da União no governo Bolsonaro, foi convidado para o cargo de secretário-geral no TSE.

