Bolsonaro troca criticas a vacinas por ameaças a urnas após sugestão da equipe de campanha

O abandono dos ataques à campanha de vacinação e o reforço às críticas ao sistema de urnas eletrônicas para as eleições brasileiras feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem parte de um movimento estratégico orientado por integrantes do grupo de campanha eleitoral. A informação é do blog jornalista Andréia Sadi, do G1.

O movimento deve-se a constatações feitas por pesquisas do núcleo da campanha, comandado pelo Centrão. Segundo os dados, Bolsonaro registra queda nas pesquisas ao fazer críticas contra a vacinação, apoiada por maioria dos brasileiros. Logo, consequentemente há um aumento da vantagem do ex-presidente Lula na disputa pelo Planalto.

Segundo a jornalista, a recomendação do comitê de reeleição é que o presidente da República "esqueça as críticas à vacina" até a eleição. A coluna afirma que o resultado do levantamento foi apresentado a Bolsonaro. Mesmo na recusa de se imunizar contra a Covid-19, o chefe do Planalto optou por alterar seu discurso e redirecionar seus ataques novamente às urnas eletrônicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ministros políticos avaliam que o modelo confrontador de Bolsonaro em relação ao sistema eleitoral ainda traz um público fiel, ao contrário dos resultados insatisfatórios colhidos com mensagens negacionistas. Porém, a orientação é que o presidente não insista em ataques a ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tags