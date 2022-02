Veja na íntegra respostas do TSE às Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas

O material reforça o ponto de que as urnas eletrônicas são seguras e rebate argumentos de sua suposta vulnerabilidade a interferências externas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na última quarta-feira, 16, uma série de perguntas feitas pelas Forças Armadas e as respostas elaboradas pela corte sobre dúvidas relacionadas ao processo eletrônico de votação no Brasil.

As perguntas foram formuladas pelo general Heber Portella, representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral (CTE) instalada pelo TSE no ano passado. A corte publicou dois documentos. O primeiro deles traz uma lista de 48 perguntas e as respostas formuladas pelo TSE. Já o segundo reúne anexos sobre legislação e outros.

O material reforça o ponto de que as urnas eletrônicas são seguras e rebate argumentos de sua suposta vulnerabilidade a interferências externas. O conteúdo das discussões era reservado e só seria divulgado em um relatório final sem data prevista, mas após vazamentos, o TSE decidiu divulgar o inteiro teor das questões.



A decisão de divulgar o material foi tomada em conjunto pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, e pelos futuros presidentes, os ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes. O TSE divulgou dois documentos, um deles com a íntegra da resposta enviada ao representante das Forças Armadas na CTE.





