TSE divulga íntegra de informações prestadas às Forças Armadas sobre o voto eletrônico

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na última quarta-feira, 16, uma série de perguntas feitas pelas Forças Armadas e as respostas elaboradas pela corte sobre dúvidas relacionadas ao processo eletrônico de votação no Brasil.

Veja aqui a íntegra das respostas enviadas pelo TSE às Forças Armadas

Uma comissão, instalada em setembro do ano passado, mantinha o conteúdo das discussões reservado e só o divulgaria em relatório final, mas após vazamentos, o TSE decidiu divulgar o inteiro teor das questões. O material reforça o ponto de que as urnas eletrônicas são seguras e rebate argumentos de sua suposta vulnerabilidade a interferências externas.

“A Comissão de Transparência Eleitoral (CTE), instalada pelo TSE em setembro de 2021, convencionou que o conteúdo das discussões do grupo seria mantido sob reserva e que, ao final dos trabalhos, seria divulgado um relatório. No entanto, diante do vazamento da existência de perguntas que foram formuladas, bem como do próprio teor das perguntas, o TSE resolveu divulgar o inteiro teor dos documentos”, disse em nota a Justiça Eleitoral;

As perguntas foram formuladas pelo general Heber Portella e as respostas elaboradas pela área técnica da corte. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse durante transmissão ao vivo nas redes sociais que disse que o TSE evitava responder perguntas feitas pelo Exército que sinalizariam supostas “vulnerabilidades” em urnas.

A decisão de divulgar o material foi tomada em conjunto pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, e pelos futuros presidentes, os ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes. O TSE divulgou dois documentos, um deles com a íntegra da resposta enviada ao representante das Forças Armadas na CTE.



