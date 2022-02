"Me pedem isso o tempo todo, em todo lugar", diz Temer sobre candidatura à Presidência

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou nesta quinta-feira, 17, que “pedem o tempo todo” para que ele se candidate à Presidência da República nas eleições deste ano. A declaração foi feita para a coluna da Clarissa Oliveira, da revista Veja. O emedebista afirmou ser procurado por líderes políticos e empresários que defendem sua entrada na disputa pelo Palácio do Planalto.

“Você sabe, me pedem isso o tempo todo. Em todo lugar que eu vou, alguém me diz que deveria ser eu”, contou. Temer continuou: “Depois de tudo o que eu já fiz, posso dizer que isso não está no meu horizonte neste momento.”

À coluna, o político também divulgou que vários partidos sonham com uma chapa de centro para as eleições deste ano, que seria composta por ele, como candidato para presidente, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para vice.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Valdemar Costa Neto emplaca ex-petista no comando do banco do Nordeste

Temer diz que PT comete equívoco ao afastar Dilma da campanha presidencial de Lula

Alas do MDB e do PSDB pressionam para união entre Doria e Simone

Ciro ataca Lula, Bolsonaro e Moro, promete acabar com o teto e reeleição

O ex-presidente mencionou ainda uma “Presidência compartilhada”, na qual ele ocuparia o cargo nos primeiros dois anos, e depois seria a vez de Leite concluir o mandato. Segundo a jornalista, a chave para tornar o acordo viável é unir o MDB e o PSD.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, já sinalizou interesse na filiação de Leite à sigla para ele se tornar candidato à Presidência. Ainda de acordo com a coluna, Temer não se opôs ao projeto, mas falta ainda combinar o plano com outras figuras, como Kassab e Leite.

Tags