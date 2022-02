Justiça Eleitoral cearense recebe novas urnas para ano em que estarão sob ataque

O Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRE-CE) apresentou nesta quarta-feira, 16, os novos modelos de urnas eletrônicas a serem usados nas eleições deste ano. A ação se soma a um conjunto de outras da Justiça Eleitoral com objetivo de reafirmar a lisura do processo eleitoral brasileiro em meio a ataques sistemáticos liderados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), sobretudo no ano passado.

De 10.424 urnas novas, 15% ficarão guardadas para "entrarem em ação" somente em caso de problemas com as que estarão à disposição do eleitor. Nesse cálculo, 8.860 vão inicialmente para uso, enquanto 1.564 ficam em reserva de contingência.

O modo como as urnas serão distribuídas ainda será objeto de estudo, mas a qualidade das máquinas de cada município é um dos fatores considerados. Atualmente, conforme a secretária, são 24.709 mil seções eleitorais no Ceará. Contudo, o dado pode mudar com manejos que são realizados para equilibrar o número de eleitores por seções.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Lorena Belo, secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional do Ceará (TRE-CE), não existem grandes novidades no aspecto da segurança, pois o voto sempre pôde ser auditado. "O que ocorre hoje é que nós temos o perímetro criptográfico da urna eletrônica certificado por um instituto (ICP Brasil), que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), associado ao Inmetro (Instituto Nacional de Pesos e Medidas)."

O perímetro criptográfico é uma tecnologia cuja função é garantir a execução de sistemas exclusivamente vinculados ao TSE. É responsável por que as informações geradas pela urna sejam mantidas e inalteráveis, de modo a garantir que a escolha do eleitor esteja preservada.

Segurança do voto

Os novos modelos trazem consigo ganhos logísticos, diz a secretária, pois são menores e mais leves, fatores que reduzem os custos de transporte. Questionada em coletiva, Lorena explicou que as oportunidades para que o voto seja auditável ocorrem em três estágios distintos: antes, durante e depois do voto.

Uma delas é quando a "essência dos sistemas informatizados" da urna, os chamados códigos-fonte, são disponibilizados antes da eleição para que entidades reconhecidas como fiscalizadoras possam verificá-los. Como Lorena lembrou, este processo ocorria a seis meses do pleito, mas foi antecipado para exatamente um ano, isto é, 4 de outubro do ano passado.

"Mais à frente, quando os sistemas eleitorais desenvolvidos pelo TSE são preparados, essas mesmas entidades participam da cerimônia (pública) de assinatura e lacração desses sistemas. Então, elas vão conseguir averiguar se aqueles códigos-fonte que estão abertos, expostos desde um ano antes, são exatamente coincidentes com os que estão sendo utilizados nos sistemas que estão ali sendo auditados, assinados e lacrados", detalha ainda secretária.

E se não forem? Lorena responde que eventual alteração do código-fonte geraria uma "assinatura digital que não se repete". Como isso pode ser verificado? Quando os códigos-fonte são lacrados, são também encaminhados à sala-cofre do TSE e publicados na internet. A qualquer tempo, então, suspeitas podem ser investigadas por meio da comparação entre o objeto investigado e o que está na sala-cofre e na internet.

Lorena reconhece que estes são aspectos muito técnicos, mas pondera que entre as entidades fiscalizadoras há o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), partidos políticos, "pessoas que têm condições de formar um corpo técnico que faça essa averiguação e representem a população nesse processo de auditagem."

Outro meio de checagem (durante) é a votação paralela. Na véspera, um sorteio é feito no TRE-CE para escolha de oito seções eleitorais do Ceará, sendo necessariamente uma na Capital. Equipes do TRE-CE e da Polícia Federal, então, vão ao local onde as urnas estão e as trazem para este tipo de auditoria.

Cédulas com os votos são preenchidas por representantes de partidos políticos. Os votos são digitados nas urnas destacadas e em computadores pelas equipes da auditoria. Deverão coincidir com o que foi escrito nos papéis. Outra das formas de auditar urnas após a realização da eleição é pelos boletins de urna (BUs), um relatório em papel emitido pela urna depois de toda a votação.



"A renovação dos equipamentos reduzirá custos com transporte e armazenamento. Isto é um ganho enorme para o País. A nova urna é o aperfeiçoamento das versões anteriores em performance. Quanto a segurança, não há o que se questionar, as urnas são seguras independentemente do modelo", disse o presidente do TRE-CE, desembargador Inácio Cortez, em fala inicial antes de se retirar.

O que trazem os BU's?

Total de votos por partido;

Total de votos por candidato; Total de votos nominais;

Total de votos de legenda, quando cargo proporcional;

Total de votos nulos e brancos;

Horário de encerramento da eleição;

Código interno da urna;

Sequência de caracteres para validação do boletim.

Tags