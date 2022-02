Deputado apresenta projeto de meia-entrada para pessoas com câncer no Ceará

O texto determina ainda que a insenção se estenda a acompanhantes, "desde que comprovada à necessidade e a presença no evento nesta condição."

O deputado Marcos Sobreira (PDT) é autor de projeto de lei que assegura o pagamento de meia-entrada para pessoas com câncer em espetáculos artísticos, culturais e esportivos realizados no Ceará. O texto determina ainda que a isenção se estenda a acompanhantes, "desde que comprovada à necessidade e a presença no evento nesta condição."

Em outro trecho, o projeto prevê que "a condição de pessoa com câncer será comprovada através de laudo médico com o código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, fornecido por profissional cadastrado no Sistema Único de Saúde - SUS e expedido até um ano antes de sua apresentação."

Uma vez aprovada e sancionada, a lei irá assegurar o acesso a salas de cinema, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o território do Estado do Ceará.

As condições para aplicação do benefício são as mesmas que orientam a lei da meia-entrada (Lei Federal nº 12.933, de 2013). Desse modo, deve-se observar o limite de 40% do total dos ingressos disponíveis para cada evento.

Na concessão do benefício da meia-entrada ainda não poderá haver restrições de horário ou data por parte dos organizadores do evento. Os estabelecimentos abrangidos também deverão afixar em locais visíveis da bilheteria e da portaria cartazes contendo informações sobre as condições da isenção.

