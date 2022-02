Bolsonaro diz que ministros do STF "se comportam como adolescentes"

Na visão do presidente, os ministros não colaboram com o Brasil e procuram narrativas para desgastar sua gestão

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), voltou a tensionar as relações com membros do Judiciário na última quarta-feira, 16. O mandatário criticou os ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e disse que eles têm interesses políticos e “se comportam como adolescentes”.

"Nós vemos que exatamente alguns do Supremo, a minoria, é que age na contramão da nossa Constituição. E ali a mensagem clara que fica é que eles têm partido político. Não querem o Bolsonaro lá e querem o outro, que esteve há pouco tempo no xadrez, no xilindró", disse Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan.

Na visão do presidente, os ministros não colaboram com o Brasil e procuram narrativas para desgastar sua gestão. “São pessoas que se comportam como adolescentes, têm um objetivo”, pontuou, acrescentando que a atuação de parte do STF é baseada em uma suposta “perseguição clara contra a minha pessoa, claríssima".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Aras não encaminha denúncias da CPI e senadores ameaçam protocolar impeachment

Fachiz diz que Justiça Eleitoral já pode estar sob ataque hack, inclusive da Rússia

Moro quer indicar ao STF ministros 'terrivelmente contra corrupção'

Bolsonaro diz que Moraes quebrou sigilo de ajudante de ordens e acessou mensagens

Bolsonaro: Fachin, Barroso e Moraes querem me tornar inelegível em favor de Lula

Os ministros supracitados terão atuação importante neste ano eleitoral pelos respectivos vínculos que têm ou que terão com a Justiça Eleitoral em 2022. Barroso é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Fachin é o vice e passa a comandar a corte este mês. Já Moraes será o presidente durante o segundo semestre, no período das eleições de outubro.

Tags