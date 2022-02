Visita de Bolsonaro à Rússia: últimas notícias de hoje, quarta-feira, 16

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcará na Rússia nesta quarta-feira, 16, para um encontro com o líder russo, Vladimir Putin. A reunião entre os mandatários ocorre em um contexto de tensão entre a Rússia e as potências ocidentais como Estados Unidos e países da União Europeia (UE) a respeito de questões envolvendo a Ucrânia.

No fim de semana, Bolsonaro confirmou que viajará mesmo com a escalada da tensão na região. Especialistas ouvidos pelo O POVO avaliaram que ele manteve a agenda, mesmo com membros do governo recomendando o adiamento, como forma de reforçar sua imagem internacional que foi arranhada nos últimos anos e sinalizar que o país não está isolado.

As divergências ameaçam descambar para um conflito armado segundo serviços da inteligência americana. Enquanto isso, o Kremlin acusa o Ocidente de realizar uma "campanha de desinformação”. Putin disse que os Estados Unidos não consideram as principais preocupações russas de segurança, como a tentativa de avanço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pelo Leste europeu, inclusive na Ucrânia, e que o diálogo ocorre num cenário de "histeria" sobre uma invasão que Moscou nega planejar.



Últimas notícias da visita de Bolsonaro à Rússia nesta quarta, 16

16 de fevereiro

09h:26min: Bolsonaro diz a Putin ser solidário à Rússia e cita colaboração entre os países

07h32min: Rússia: ex-chanceler do PT defende visita, ex-chanceler de Bolsonaro critica

15 de fevereiro

16h22min: Ex-ministro petista Celso Amorim defende viagem de Bolsonaro à Rússia

16h16min: Equipe de Putin exigiu confinamento de Bolsonaro até encontro entre líderes

14h56min: Bolsonaro volta para hotel em Moscou sem informar onde foi

12h36min: Apoiadores atribuem falsamente a Bolsonaro recuo da Rússia em relação à Ucrânia

11h31min: Bolsonaro chega a hotel onde ficará em Moscou; diária é de até R$ 21 mil



11h11min: Bolsonaro desembarca em Moscou e é recebido por autoridades russas



09h41min: Presidente Jair Bolsonaro desembarca na Rússia na manhã de hoje





14 de fevereiro

11:51min: Bolsonaro embarca hoje para a Rússia



10h16min: Um trapalhão no Kremlin', diz Moro sobre visita de Bolsonaro à Rússia

01h15min: Rússia exige redução na comitiva e Mário Frias desiste de acompanhar

01h15min: Viagem de Bolsonaro à Rússia, em meio à tensão, preocupa especialistas

7 de fevereiro

Bolsonaro vai fazer o que em Moscou?