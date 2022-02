Tragédia em Petrópolis faz Rogério Marinho cancelar pronunciamento

Devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis (RJ), o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, adiou o pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV que faria às 20h30 desta quarta-feira, 16.

A fala de Marinho seria sobre as obras de transposição do Rio São Francisco. "Em respeito às vítimas da tragédia em Petrópolis-RJ, decidimos por adiar o pronunciamento que faríamos na noite desta quarta-feira sobre a Transposição do Rio São Francisco, importante obra que está emancipando o Nordeste. O momento é de solidariedade e de assistência às vítimas", disse o ministro em publicação no Twitter.

O número de mortes no temporal já chega a 80, segundo informações da Defesa Civil local. Outras 377 pessoas estão desabrigadas, e vários pontos do centro estão bloqueados. As aulas da rede pública foram suspensas.

