Planalto não divulga nomes de comitiva na Rússia, que inclui vereador Carlos Bolsonaro

O Itamaraty e a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom) não responderam a um pedido enviado pela imprensa solicitando os nomes dos integrantes da comitiva que viajou para Moscou com Jair Bolsonaro (PL). O solicitação foi feita pelas revistas Crusoé e Veja. A divulgação dos nomes, todavia, é comum em viagens presidenciais.

Uma das presenças que surpreendeu foi a do vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente da República. Ele viajou com o pai e está hospedado no mesmo hotel. Carluxo acompanhou as declarações de Bolsonaro e de Vladimir Putin (foto) nesta quarta-feira, 16, sentado na área reservada aos jornalistas brasileiros e apareceu em fotos oficiais.

O Radar, da Veja, informou que solicitou a informação desde a noite de segunda, quando o avião da FAB decolou de Brasília rumo à capital russa. Desde então, a Secom não prestou nenhuma resposta.

Acompanham a comitiva os ministros Carlos França (Relações Exteriores), Braga Netto (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).