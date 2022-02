Novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho toma posse

A nova cúpula do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tomou posse hoje (16), em cerimônia híbrida, com algumas autoridades presentes e outras participando por videoconferência, em razão da pandemia de covid-19.

O novo presidente do TST é o ministro Emmanoel Pereira, que tem a ministra Doria Maria Costa como vice. O novo corregedor-geral da Justiça do Trabalho é o ministro Caputo Bastos.

Pereira é natural de Natal e se formou em direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele se tornou ministro do TST em 2002, em vaga destinada à advocacia. No biênio de 2019-2020, foi representante do TST no Conselho Nacional de Justiça.



Ele assume o comando da Justiça do Trabalho com mandato até 2024.

