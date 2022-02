As próximas eleições gerais do Brasil acontecem neste ano e, ao mesmo tempo em que se aproxima o dia de votação nas urnas, crescem as expectativas quanto às disputas ao governo do estado de Pernambuco (PE), que atualmente tem como governador Paulo Câmara (PSB). Ele está em seu segundo mandato e, logo, não pode concorrer à reeleição.



Eleições PE 2022: quando e como será em Pernambuco?

O primeiro turno das próximas eleições está marcada para acontecer no domingo, 2 de outubro de 2022. Caso seja necessário, um segundo turno é previsto para o fim do mês, no dia 30, também domingo.



Assim como em pleitos eleitorais anteriores, cidadãos com mais de 16 anos podem votar, mas a obrigatoriedade é apenas para aqueles entre 18 e 70 anos.

Quem não participar da votação e não apresentar uma justificativa aceitável deverá pagar uma multa. A justificativa pode ser realizada pelo aplicativo e-título 2022, disponível para android e iOS.

Eleições PE 2022: candidatos a governador de Pernambuco

Os pré-candidatos ao cargo de governador de Pernambuco já começaram a surgir com propostas aos cidadãos. O Partido dos Trabalhadores (PT) não lançará candidatura, apesar de que o nome de Humberto Costa, senador da República pelo Estado, tenha sido aprovado no dia 19 de dezembro de 2021, pelo diretório estadual do PT para concorrer ao pleito de governador na eleição de 2022. Este ano, no entanto, PT abriu mão de candidatura em Pernambuco para facilitar apoio do PSB a Lula na disputa presidencial.

Eleições PE 2022: Danilo Cabral (PSB)

Após muitas discussões na Frente Popular, o candidato a ser anunciado em breve pelo atual governador Paulo Câmara será, possivelmente, Danilo Cabral, ainda que o partido enfrente um impasse de candidaturas.

Eleições PE 2022: Geraldo Júlio (PSB)

Além de Danilo Cabral, existe a possibilidade de lançamento da candidatura de Geraldo Júlio. O cenário segue incerto.

Eleições PE 2022: Miguel Coelho (DEM)

Prefeito de Petrolina e filho do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), Miguel Coelho foi reeleito no município, em 2020, com 76,19% dos votos válidos e vem fazendo campanha no interior e no Recife para aumentar sua popularidade.

Eleições PE 2022: Raquel Lira (PSDB)

A pré-candidatura de Raquel Lyra foi lançada junto do movimento Levanta Pernambuco, liderado pela presidente do PSDB de Pernambuco com o apoio de partidos como o PL, Cidadania e PSC.

Eleições PE 2022: candidatos pró-Bolsonaro

Clarissa Tércio (PSC)

Gilson Machado (PL)

O ministro do Turismo de Bolsonaro, Gilson Machado Neto, e a deputada estadual Clarissa Tércio têm em vista a disputa pelo pleito de governador de Pernambuco. No entanto, o membro do partido de Bolsonaro (PL) é o principal cotado para a disputa.

Com informações do Jornal do Commercio, da Rede Nordeste

