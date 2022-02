Conselheiro Edilberto Pontes assumirá presidência do Instituto Rui Barbosa

Entidade com quase 50 anos de história é tida como o braço acadêmico dos Tribunais de Contas brasileiros; atuante no Tribunal de Contas do Ceará, Pontes foi eleito por unanimidade

O Conselheiro Edilberto Pontes, do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), assumirá, pelo biênio 2022/2023, a presidência do Instituto Rui Barbosa (IRB), entidade com quase 50 anos de história e que é tida como o braço acadêmico dos Tribunais de Contas brasileiros. A solenidade de posse está prevista para a próxima terça-feira, 22, no Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de Contas da União (TCU), localizado em Brasília.

“Trabalharemos para fortalecer os vínculos institucionais entre o IRB e os Tribunais de Contas, bem como disseminar e aprofundar o conhecimento nas principais áreas de atuação das instituições, dentre as quais: parcerias público-privadas, licitações e contratos, avaliação em políticas públicas, sustentabilidade e outros temas”, projetou Edilberto.

O futuro gestor ressaltou ainda que atuará conjuntamente com as demais entidades que representam o sistema dos Tribunais de Contas e com a sociedade. “É fundamental termos essas entidades desenvolvendo seus papéis institucionais procurando evitar sobreposição de ações e se apoiando reciprocamente. Essa união deve ser um norte constante.

Pós–Doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e doutor em Economia pela Universidade de Brasília, Pontes foi eleito por unanimidade. Já atuou como Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados, Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea e professor. Atualmente, ocupa o cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

