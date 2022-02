Mário Frias insinua que o ator Paulo Gustavo não morreu de Covid-19

O secretário especial de Cultura, Mário Frias, insinuou que o ex-ator Paulo Gustavo não morreu em decorrência da Covid-19. A declaração foi dada durante uma transmissão ao vivo no canal do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) na segunda-feira, 14.

De acordo com Frias, uma amiga do humorista teria lhe dito isso pouco antes da morte de Paulo, no início de maio do ano passado. "Falei com essa amiga mais de uma hora no telefone, foi um telefonema bem emocionado, a gente estava ali consternado com a situação do Paulo e tal. E lá pelas tantas do telefonema, ela já chorando, falou: olha, o problema do Paulo já não é Covid há muito tempo (...) Então, nesse telefonema ela disse com todas as letras que o caso, pouco antes do falecimento, já não era Covid", afirmou.

Frias não revelou o nome da amiga supracitada. “Ela me contou que ele estava num processo já muito debilitado, ele estava respirando por aparelhos, naquela máquina que faz quase uma hemodiálise, que fica passando o sangue pelo organismo. A situação dele era muito grave. Palavras dela: já não é Covid há muito tempo”, reforçou.

Na transmissão além de Frias e de Eduardo estava o secretário Nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, André Porciúncula, encarregado da Lei Rouanet. Eles discutiam a lei Paulo Gustavo, que visa amenizar perdas do setor cultural na pandemia e deve entrar na pauta de votações da Câmara dos Deputados nesta semana.

