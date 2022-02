Entenda por que o Telegram pode ser suspenso no Brasil pela Justiça

Questão envolve a preocupação com a disseminação de fake news em ano eleitoral e a falta de representantes do aplicativo de mensagens para mediar o assunto com a Justiça brasileira

O aplicativo de mensagens Telegram entrou nas últimas semanas na mira do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e passou a ser investigado também pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP) sinalizou que pode bloquear o recurso por conta do compartilhamento de fake news e pela falta de diálogo com a empresa, que não tem uma representação no Brasil para receber e cumprir ordens judiciais.

A grande preocupação deve-se ao período eleitoral deste ano e a grande problemática da disseminação de desinformação por meio da plantaforma. O Telegram permite grupos de até 200 mil pessoas, fator que preocupa o TSE no sentido de que a plataforma se torne um espaço para disseminação de fake news sem ações efetivas para combater a prática.



Há pouco mais de um mês, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso pediu por e-mail uma reunião com o fundador do Telegram, o russo Pavel Durov. O objetivo era estabelecer uma cooperação contra as notícias falsas que circulam no app e afetam a confiança no processo eleitoral.

Após a tentativa, ainda reforçada com o envio de quatro oficiais, Barroso não recebeu resposta, também não houve retorno. A expectativa é que TSE não envie um representante à empresa, já que foi informado que no escritório em Dubai não há um representante de fato da companhia, apenas um grupo pequeno de funcionários.

O TSE informou, por meio de nota à imprensa, que "nenhum ator relevante no processo eleitoral de 2022 pode operar no Brasil sem representação jurídica adequada, responsável pelo cumprimento da legislação nacional e das decisões judiciais".

A situação se complica pois, representação no Brasil, o Telegram se apresenta como fora do alcance da Justiça brasileira. O presidente do TSE vai discutir internamente com os ministros as providências possíveis. A Justiça Eleitoral já firma acordos de cooperação com outras redes sociais como WhatsApp, Facebook e Twitter na tentativa de barrar conteúdos falsos e que prejudiquem a lisura do processo eleitoral brasileiro.