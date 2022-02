Cunhado de Mario Frias tem cargo com salário de R$ 18 mil na Embratur, diz jornalista

O ex-ator e secretário especial da Cultura, Mario Frias, teria atuado para garantir uma vaga ao seu cunhado na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). O advogado Christiano Camatti recebe um salário de pouco mais de R$ 18 mil como coordenador de Infraestrutura do órgão ligado ao Ministério do Turismo. A informação é da coluna do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Camatti é irmão e sócio da esposa de Frias, Juliana Camatti. Segundo Amado, ele e a irmã administram a empresa S&C Siderurgia e Metalúrgica, responsável por fabricação de máquinas industriais. A coluna entrou em contato com o cunhado de Frias nesta semana, para ouvi-lo sobre a questão.

Ele teria negado que trabalhasse na Embratur, mas ao ser confrontado com informações do próprio órgão, desligou e bloqueou o contato. Em visita à sede do órgão, a coluna aponta que a presença de Christiano foi confirmada pelo porteiro, mas ao ser informado da visita, proibiu o jornalista de subir e, por meio do porteiro, disse não ter nada a declarar.

Recentemente, Frias envolveu-se em polêmica por conta de viagem feita a Nova York. O Ministério Público pediu, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) a investigação dos gastos da viagem. Em dezembro do ano passado, Frias desembarcou na cidade para divulgar um "projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte", como citado no Diário Oficial da União, ao lado do lutador de jiu-jítsu e bolsonarista Renzo Gracie.

Levantamento feito pelo jornal O Globo apontou que foram gastos R$ 39 mil na viagem de cinco dias. Desse valor, R$ 26 mil bancaram as passagens aéreas. Ele viajou acompanhado de seu secretário-adjunto, Hélio Ferraz de Oliveira, que gastou outros R$ 39 mil. Ao todo, a viagem dos dois saiu por cerca de R$ 78 mil. Desse total, R$ 24 mil foram em diárias (R$ 12 mil para cada). Os dados são do Portal da Transparência.



