CNJ lança novo painel de monitoramento de estatísticas do Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou (15) um novo painel que permite monitorar todas as estatísticas do Judiciário, em todos os tribunais do país, incluindo informações como tamanho do acervo, tempos de tramitação, número de liminares e gargalos.



A ferramenta informa, por exemplo, o número de processos que encontram-se parados há mais de 50 dias e onde se encontram paralisados.



As informações são extraídas do DataJud, que foi criado em 2020 para concentrar em um único repositório, de modo automático, todas as estatísticas sobre a tramitação de processos nos tribunais.

Antes, as informações eram repassadas por meio do preenchimento manual e regular de formulários em cada tribunal, que remetia então as informações ao CNJ.

O procedimento consumia “muito tempo dos magistrados e dos servidores, que deveriam estar focados em sua atividade finalística, qual seja, de julgar os processos”, disse o ministro Luiz Fux, presidente do CNJ.

O novo painel de monitoramento de estatísticas do Judiciário, cuja atualização tem sido diária, pode ser encontrado na página do DataJud.

