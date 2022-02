Ciro e Tasso estarão juntos terça-feira na live do pedetista

Ciro tem recebido líderanças políticas - aliadas a ele ou não - e personalidades do mundo do entretenimento e da academia

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) receberá um antigo aliado na sua live das terças-feiras, a "Ciro Games", o senador Tasso Jereissati (PSDB). A programação levada às redes sociais do pedetista é voltada ao diálogo sobre questões brasileiras. Até aqui, é a principal ferramenta da estrategia digital do pré-candidato trabalhista.

Ciro tem recebido líderanças políticas - aliadas a ele ou não - e personalidades do mundo do entretenimento e da academia. Já passaram pelo programa políticos como ACM Neto (União Brasil), ex-prefeito de Salvador, e o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP), além do humorista André Marinho e do filósofo e professor da Universidade de Havard Mangabeira Unger.

Na peça de divulgação da live, Tasso está qualificado como "um dos maiores homens públicos do Brasil e grande mestre".

A #CIROGAMES desta terça vai contar com a presença de um grande amigo: o senador e ex-governador @tassojereissati. Vamos falar sobre o Brasil e a força de uma ideia, trazendo o exemplo do nosso Ceará. Também teremos #ReactDoCirão. Encontro vocês a partir das 19h30 aqui nas redes! pic.twitter.com/HqCVU1ZnCS — Ciro Gomes (@cirogomes) February 14, 2022

Ciro e Tasso estiveram na última quinta-feira, 10, na inauguração da segunda obra de expansão do Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante.

O evento teve forte conotação política, contando ainda com as presenças do governador Camilo Santana (PT) e do senador Cid Gomes (PDT). Além de Camilo, atualmente no cargo, todos são ex-governadores do Ceará. Foi um meio simbólico de reforçar a relevância da continuidade na gestão do Ceará, e não da ruptura representada pela pré-candidatura do deputado federal Capitão Wagner (Pros).

O PSDB cearense se encaminha para mais uma vez apoiar uma candidatura do PDT, seguindo o que fez em 2020 com o então postulante a prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

Nacionalmente, Tasso faz críticas a João Doria, vencedor das prévias tucanas para presidente da República, sem que tenha sinalizado apoio a outro nome que pretende chegar ao Palácio do Planalto.

