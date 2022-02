Canadá vai bloquear conta bancária de quem aderir a movimento antivacina no país

O Canadá deve liberar a autorização para bancos congelem as contas de qualquer pessoa ligada a atos antivacina no país. A medida, segundo o jornal Folha de S.Paulo, foi anunciada pelo premiê Justin Trudeau e detalhada pela ministra das Finanças, Chrystia Freeland. A ação faz parte das ações previstas no estado de emergência nacional decretado na segunda-feira, 15.

A estratégia concederá ao Estado o poder de suspender liberdades civis com o objetivo de manter a ordem nacional. O foco bloquear a origem do dinheiro que vem viabilizando organização dos atos contra a vacinação. Na região, os protestos são movimentados pela categoria dos caminhoneiros e agrupa ex-policiais, veteranos do exército e desempregados.

"Trata-se de seguir o dinheiro e de parar o financiamento desses bloqueios ilegais", disse a ministra Freeland em pronunciamento. "Estamos avisando: se o seu caminhão estiver sendo usado nesses protestos, suas contas serão imediatamente congeladas", completou.

A medida também foi além. O novo decreto ampliou ainda as regras de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no país com o intuito de incluir também as plataformas de financiamento coletivo, plataformas que concentram boa parte da verba usada nos protestos antivacina. A regra obriga empresas da área a prestar informações ao Centro de Análise de Transações Financeiras do Canadá (Fintrac, na sigla em inglês) transações grandes e suspeitas.

Com início através da mobilização de caminhoneiros críticos à exigência do comprovante de imunização para cruzar a fronteira com os EUA, o movimento antivacina vem se expandindo de forma a promover constantes críticas às restrições impostas no Canadá para combater a Covid-19 na região. Atualmente, o Canadá tem cerca de 80% da população com esquema vacinal completo, o que jpa viabilizou a queda expressiva de mortes e internações.

