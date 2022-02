Camilo e deputados visitam nesta terça obras do Hospital da Uece, alvo de polêmica entre base e oposição

No fim do ano passado, o hospital tornou-se foco de divergências sobre o repasse de emendas da bancada federal do Ceará

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e deputados estaduais cearenses visitam as obras do Hospital Universitário do Ceará, no bairro Itaperi, em Fortaleza, a partir das 14h30min desta terça-feira, 15. O intuito, segundo o governo, é mostrar a evolução da construção do complexo hospitalar, localizado na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

No fim do ano passado, o hospital tornou-se alvo de divergências entre a bancada federal de 22 deputados federais e três senadores do Ceará. Governistas e oposição não chegaram a um consenso sobre o destino das emendas de bancada do Estado (R$ 213 milhões) e resolveram dividir igualmente o valor em contas de R$ 8,7 milhões.

Sob coordenação do senador Cid Gomes (PDT), os governistas tentavam garantir, inicialmente, R$ 180 milhões das emendas coletivas para o Hospital, além de repasses para a Prefeitura de Fortaleza e outros órgãos. No entanto, sete deputados rejeitaram essa proposta, que depois chegou a diminuir para R$ 102 milhões, mas sem sucesso.

À época, Camilo lamentou a falta de acordo entre a bancada. “Lamentar, porque isso prejudica nosso Estado e a população, porque a emenda de bancada já diz, são emendas para projetos estruturantes do Estado. O deputado já têm suas emendas individuais para aplicar em qualquer municípios. A única forma que eu tenho é lamentar", pontuou.

Com investimentos de cerca de R$ 275 milhões na construção, o equipamento será o maior do Estado, e ocupará uma área de 79,5 mil m². A previsão de entrega inicial era para janeiro de 2023, mas o governo trabalha na tentativa de antecipá-la para dezembro deste ano, ou seja, ainda dentro do período de mandato do governo Camilo.



