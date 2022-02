Valdemar Costa Neto está preocupado com influência de Carlos Bolsonaro na campanha do pai, diz jornalista

O dirigente partidário estaria preocupado que as atuações do filho de Bolsonaro reverberem na disputa pelo Planalto

Valdemar Costa Neto, presidente do partido do presidente Jair Bolsonaro (PL), teria manifestado preocupação ao chefe do Executivo sobre a postura do filho 02 de Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), durante o processo eleitoral de 2022.

De acordo com o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, o líder partidário quer que o presidente controle eventuais atuações do filho para que estas não reverberem na campanha de Bolsonaro ao Planalto.

Valdemar teria pedido ao presidente que atue para que Carlos não afete a campanha presidencial com ataques ao Judiciário, que tornaram-se comuns nas suas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O intuito do dirigente é que possíveis danos não se estendam ao próprio Bolsonaro e a outros candidatos do partido que disputarão cargos eletivos neste ano.



Tags